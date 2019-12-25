В Пушкине незнакомец выстрелил в голову собаке

В понедельник, 13 декабря, в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая рассказала, что в ее собаку стреляли из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.
По словам девушки, на Южной улице в Пушкине незнакомец выстрелил в голову ее собаки. Сразу после случившегося домашнего питомца отвезли в ветеринарную клинику, где его осмотрели врачи.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства.
Ранее мы писали, что петербурженка спасла котенка, который выскочил из унитаза, на Петергофском шоссе.
Фото: pexels.com
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