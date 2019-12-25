Петербурженка спасла котенка, который выскочил из унитаза, на Петергофском шоссе

Горожане написали: "Вот что значит воля к жизни".

В квартире дома № 11/21 на Петергофском шоссе из унитаза вылез живой котенок. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Как предположила хозяйка квартиры, кота либо спустили через фановую трубу соседи сверху, либо зверь сам в нее угодил. Петербурженка отмыла котенка и отнесла на обследование в ветеринарную клинику. Она рассказала, что у котенка "больные глазки, но это все лечится".

В комментариях к публикации подписчики восхищаются храбростью маленького кота, который, несмотря ни на что смог выжить и добраться до людей. Горожане написали: "Вот что значит воля к жизни".

В середине сентября произошел похожий случай: в Ленобласти из унитаза вылез кричащий котенок. Малыш "появился на свет", когда женщина нажала кнопку смыва.

Фото: Мегаполис

