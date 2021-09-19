В Ленобласти из унитаза вылез кричащий котенок

Малыш "появился на свет", когда женщина нажала кнопку смыва.

Накануне, 18 сентября, в одном из домов Токсово необычным способом "появился на свет" котенок. Об удивительной истории спасения рассказала участница события в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Когда девушка посетила туалет, она нажала кнопку смыва. Вместе с водой в унитазе появилось кричащее и дрожащее животное. У малыша было шоковое состояние. Не меньше удивилась и хозяйка дома. "Ребенок" вылезать из унитаза боялся, поэтому выпускал когти, кусался и шипел.

Котенка помыли, согрели и накормили. Спустя несколько часов он успокоился. Сейчас семья решает, оставить малыша себе или отдать его в добрые руки.

Судя по количеству блох, усатый жил на улице. Как он попал в унитаз и как остался жив, остается только гадать.

Ранее на Piter.tv: тиктокер рассказал, как к нему в гости приходят чужие коты.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург