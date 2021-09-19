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В Ленобласти из унитаза вылез кричащий котенок

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Малыш "появился на свет", когда женщина нажала кнопку смыва.

Накануне, 18 сентября, в одном из домов Токсово необычным способом "появился на свет" котенок. Об удивительной истории спасения рассказала участница события в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Когда девушка посетила туалет, она нажала кнопку смыва. Вместе с водой в унитазе появилось кричащее и дрожащее животное. У малыша было шоковое состояние. Не меньше удивилась и хозяйка дома. "Ребенок" вылезать из унитаза боялся, поэтому выпускал когти, кусался и шипел.

Котенка помыли, согрели и накормили. Спустя несколько часов он успокоился. Сейчас семья решает, оставить малыша себе или отдать его в добрые руки. 

Судя по количеству блох, усатый жил на улице. Как он попал в унитаз и как остался жив, остается только гадать.

Ранее на Piter.tv: тиктокер рассказал, как к нему в гости приходят чужие коты.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП  и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: животные, котенок, токсово, унитаз
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Агафонов Чеслав
Сегодня 12:55

Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

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