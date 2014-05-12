Тиктокер рассказал, как к нему в гости приходят чужие коты

Почти полгода назад программист снял в центре Петербурга и не спешил знакомиться с соседями, но настойчивый черно-белый кот Баклажан изменил ситуацию.

Программист Виктор Кабанов рассказал, как чужие коты смогли сделать популярным его блог в TikTok. Этим он поделился в беседе с spbdnevnik.ru.

До июня этого года молодой человек вел техно-блог с лайфхаками и вайнами, однако все изменилось в июне. К нему в окно постучал пушистый четвероногий и теперь его блог приобрел популярность, благодаря соседским котам.

Почти полгода назад программист снял в центре Петербурга и не спешил знакомиться с соседями, но настойчивый черно-белый кот изменил ситуацию. По словам Кабанов, сначала кот стеснялся и заходил в комнату ненадолго "я увидел красивого черно-белого кота, который пришел ко мне по карнизу. Он зашел ко мне в квартиру, немного походил и убежал". Позже выяснилось, что кота зовут Баклажан. Его хозяева его потеряли, но потом нашли в подвале.

Баклажан ведет вольготный образ жизни и посещает квартиру программиста, даже когда его нет дома. Кабанов рассказывает, что зверь приходит и стучит лапкой, если окно закрыто. В одно утром кот Баклажан пришел за час до будильника и разбудил Виктора, сев ему на голову. На пушистого Виктор не злится.

Еще одну четвероногую соседку зовут Киса. Это рыжая кошка, которая "заходит гораздо реже, но ведет себя так же вольготно, как и Баклажан. Уже в первый визит быстро нашла миску с кормом и без стеснения все съела".

Хозяева животных знают, что коты посещают их соседа. Владелица Кисы не против, а Баклажана пытаются закрыть дома, но кот все равно приходит к соседу. За время "дружбы" с котами Виктор узнал, что их лучше кормить кормом, а не мясом и молоком, как он делал это раньше.

Виктор Кабанов поделился, что последнюю неделю коты его не посещают, потому что он был в отъезде. Он очень надеется, что в скором времени их увидит. Сейчас в его блоге более 40,5 тысячи подписчиков, большая часть из которых приходят смотреть именно на котов.

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Фото: Pixabay