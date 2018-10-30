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Житель Петербурга расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами
Сегодня, 10:29
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nadezhda_sib

Житель Петербурга расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами

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Для этого он использовал двухтысячные купюры.

Молодой человек из Новгородской области занимался сбытом фальшивых двухтысячных купюр.  В четверг, 4 июля, его задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области. 

По данным правоохранителей, он приобрел не менее 5 штук двухтысячных фальшивых купюр через Интернет. Далее, 21-го июня, он расплачивался этими деньгами за продукты на Васильевском острове. 

В ходе обыска был найден его ноутбук, через который он и совершил покупку, а также два мобильных телефона и черновые записи. Молодого человека задержали у дома №20 по Псковской улице на основании 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также известно, что 23-летний нарушитель работает СЕО-специалистом в фирме. 

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Фото: pixabay.com

Теги: две тысячи, купюра, фальшивые деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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