  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЦБ планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру
Сегодня, 8:47
124
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

ЦБ планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру

0 0

Новую купюру планируют выпустить до конца 2025 года.

Центробанк России планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов в интервью "РИА Новости".

По его словам, новую купюру планируют выпустить до конца 2025 года. Белов отметил, что модернизированные 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они должны полностью заменить банкноты образца 1997 года.

Зампред ЦБ добавил, что совет директоров одобрил концептуальный дизайн купюры. Он подчеркнул, что в нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана.

Ранее мы сообщали, что ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей.

Фото: pxhere.com

Теги: купюра, сергей белов, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии