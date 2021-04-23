ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей

Цветовая палитра останется прежней.

Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя Центрального банка России Сергей Белов. Представитель государственного финансового регулятора указал, что эксперты планируют придерживаться цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года. Это решение позволит населению страны легко распознавать номиналы купюр.

Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <...> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница. Сергей Белов, зампред ЦБ РФ

Известно, что обновленная купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу (СЗФО) и его центру — городу Пятигорску. В 2022 году специалисты из региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей для их изображения на банкноту.

Фото: pxhere.com