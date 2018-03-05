Автором "бомбы" на проспекте Кузнецова оказался школьник

Из-за макета взрывного устройства пришлось эвакуировать жильцов дома.

Владельцем бесхозного предмета, из-за которого 4 июля эвакуировали жильцов дома №32 на проспекта Кузнецова, оказался школьник. Юный конструктор выкинул макет взрывного устройства в мусорный бак из-за поломки. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В четверг, 4 июля, Piter.TV рассказал о том, что вечером в парадной жилого дома в Красносельском районе нашли бесхозный предмет. Двадцати жильцам пришлось временно покинуть дом. На место прибыли бригада взрывотехников. Опасных предметов они не обнаружили, и все вернулись в свои квартиры.

По данным "Фонтанки", правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения. По ним они смогли вычислить, что "бомбу" выкинул восьмиклассник. Сам мальчик признался, что избавился от макета СВУ из-за поломки. На всякий случай предмет изъяли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к 2029 году в Петербурге построят 18 новых станций метрополитена.

Фото: vk.com/spb_today