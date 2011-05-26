К 2029 году в Петербурге построят 18 новых станций метрополитена

Из бюджета на строительство метро в этом году выделено 18 миллионов рублей.

В Администрации Петербурга заявили о том, что город готов выделить 18 миллиардов рублей на строительство станций метрополитена. Первые средства на данные нужды нашлись уже в 2019 году. Ежегодно Правительство будет переводить на данную статью расходов до 30 млн рублей. Планы на создание подземных туннелей рассчитаны вплоть до 2029 года. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Инна Карпушина через Telegram-канал.

Согласно сведениям чиновницы, в ближайшие десять лет в Северной столице должны появиться 18 новых станций метро. К 2032 году их количество увеличится еще на 11 объектов.

На данный момент завершается строительство трех станций: "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская". Они будут готовы к началу сентября этого года.

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Фото: Piter.tv