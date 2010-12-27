Новый участок Гранитной улицы откроют в конце августа

Объект почти готов к сдаче.

Новый 1,5-километровый участок Гранитной улицы будет открыт 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 94%. После введения его в эксплуатацию частный и общественный транспорт получат удобный подъезд к Ладожскому вокзалу со стороны Новочеркасского проспекта.

Отмечается, что в данный момент практически все маршруты общественного транспорта в этой части района следуют к перегруженной станции метро "Проспект Большевиков".

Фото: Смольный