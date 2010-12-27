В доме на проспекте Кузнецова нашли "бомбу"

На место была вызвана бригада взрывотехников.

В четверг, 4 июля, жилой дома в Красносельском районе Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, взрывотехников вызвали к 15-этажному дому №32 на проспекте Кузнецова. По словам свидетелей бесхозный предмет нашли в 5 парадной. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было, и жильцы вернулись в свои квартиры.

В комментариях к посту очевидцы отметили, что подобный случай может послужить примером для неудачных шуток со стороны недобросовестных соседей.

Фото: группа "ДТП и ЧП Петербург"