В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата

Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости.

В Центральном районе Петербурга на выходных произошла стрельба. В ходе перестрелки пострадал 75-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области.

Инцидент произошел 5 мая в квартире на улице Чайковского. Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости. Обидчиком оказался 36-летний мужчина. Он стрелял из травматического пистолета.

Полиция отпустила подозреваемого под подписку о невыезде.

В апреле полицейские обезоружили стрелка в поселке Ефимовский.

Фото: Piter.TV