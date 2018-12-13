В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата

В Центральном районе Петербурга на выходных произошла стрельба. В ходе перестрелки пострадал 75-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области.
Инцидент произошел 5 мая в квартире на улице Чайковского. Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости. Обидчиком оказался 36-летний мужчина. Он стрелял из травматического пистолета.
Полиция отпустила подозреваемого под подписку о невыезде.
В апреле полицейские обезоружили стрелка в поселке Ефимовский.
Фото: Piter.TV
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