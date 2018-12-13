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В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата
Сегодня, 10:39
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nastya960

В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата

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Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости.

В Центральном районе Петербурга на выходных произошла стрельба. В ходе перестрелки пострадал 75-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области. 

Инцидент произошел 5 мая в квартире на улице Чайковского. Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости. Обидчиком оказался 36-летний мужчина. Он стрелял из травматического пистолета.

Полиция отпустила подозреваемого под подписку о невыезде.

В апреле полицейские обезоружили стрелка в поселке Ефимовский.
Фото: Piter.TV

Теги: стрельба, травматическое оружие, улица чайковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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