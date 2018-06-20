Полицейские обезоружили стрелка в поселке Ефимовский

Известно, что 44-летний мужчина официально числится безработным, ранее у него уже были проблемы с законом.

В поселке Ефимовский Бокитогорского района Ленобласти мужчина с обрезом в руках начал стрельбу. Кто или что являлось мишенью - неизвестно, стрельба велась прямо из окна его дома.

В половине второго часа ночи 16 апреля в бокситогорскую полицию обратилась жительница поселка Ефимовский и рассказала, что ее сожитель стреляет из обреза прямо в доме.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили у 44-летнего стрелка охотничий обрез с 3 патронами 16 калибра. Известно, что мужчина официально числится безработным, ранее у него уже были проблемы с законом.