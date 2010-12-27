В Бокситогорске после пожара нашли останки двух мужчин

В настоящее время личности погибших выясняются.

В городе Бокситогорске Ленобласти Бокситогорске неподалеку от известного рудника под названием "Радынь" после случившегося недавно пожара спасатели обнаружили обгоревшие останку двух мужчин. В настоящее время личности погибших выясняются. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В Ленинградской области в городе Бокситогорске в районе рудника Радынь 5 марта после пожара обнаружили останки двух мужчин, об этом сообщил Невским новостям источник в правоохранительных органах. Пожар произошел в бытовой постройке.

Несмотря на то, что тела мужчин сильно обгорели, в правоохранительных органах предполагают, что один из них является 44-летним сторожем на предприятии. Однако данная информация до сих пор остается неподтвержденной.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"