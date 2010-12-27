Бокситогорск готовится к Дню области

На ремонт девяти городских улиц областной дорожный фонд также выделил субсидию в размере 43 млн рублей. Строятся тротуары, ремонтируются дороги, устанавливаются автобусные площадки и павильоны.

В преддверии празднования 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области на улицах Бокситогорска идут активные работы по благоустройству, ремонту и реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Статус столицы региона принес отдаленному районному центру грант в размере 200 млн рублей, который направлен на приведение города в порядок и подготовку праздничной программы.

На ремонт девяти городских улиц областной дорожный фонд также выделил субсидию в размере 43 млн рублей. Строятся тротуары, ремонтируются дороги, устанавливаются автобусные площадки и павильоны.

Капитальный ремонт ведется в 49 многоквартирных жилых домах: обновляются кровли, утепляются и облагораживаются фасады, фундаменты и подвалы. Идет благоустройство общественных пространств, появляются новые скверы. В рамках приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году Бокситогорск получил около 100 млн рублей на создание набережной и новой зоны отдыха, а также преображение двух въездов в город.

Завершаются работы по озеленению улиц и скверов. Всего к празднику Бокситогорск украсят почти 20 тысяч петуний — красных, белых, синих, розовых, жемчужных и бордовых. Радуют глаз жителей и гостей города клумбы и цветочные композиции с сальвиями, бегониями, георгинами, циниями, астрами, флоксами и другими растениями.



Празднование Дня Ленинградской области пройдет в Бокситогорске 3 августа. Основная сцена разместится на территории стадиона, где сейчас также ведутся активные ремонтные и строительные работы.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО