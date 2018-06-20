Житель Бокситогорска забил до смерти друга сестры

Известно, что 33-летний мужчина у себя в квартире избил 55-летнего друга своей сестры, после чего выставил его за дверь.

В Ленобласти пройдет слушание по делу о смертельном избиении мужчины в Бокситогорске. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Известно, что 33-летний мужчина у себя в квартире избил друга своей сестры, после чего выставил его за дверь. В результате тяжелых побоев и потери крови 55-летний избитый скончался в больнице.

Следователи полагают, что инцидент произошел с 7 на 8 января 2019 года. Мужчина пришел в квартиру родителей. Там обвиняемый натолкнулся на пьяного приятеля своей сестры. Мужчина избил гостя руками и ногами, после чего выставил в подъезд. Обвиняемый, заключенный под стражу, признал вину и сотрудничал со следственными органами.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"