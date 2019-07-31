В Забайкалье отчим до смерти избил 5-летнего сына и отправился на пожизненное

Пьяный мужчина решил заставить мальчика учиться.

В Забайкалье отчим убил своего 5-летнего пасынка.

В сентябре 2018 года житель Балея в состоянии алкогольного опьянения, решив заняться обучением пасынка, избил его. Пришедшей домой сожительнице, матери ребенка, не дал вызвать скорую и ребенок скончался от полученных травм.

Преступление было совершено в то время, когда мать ребенка ушла из дома. Пауков, выпив бутылку водки, решил научить малолетнего пасынка читать, а когда ребенок отказался учиться, злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался. Когда сожительница вернулась домой, Пауков не дал женщине вызвать медиков и полицию. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина регулярно избивал жену, а также обворовал своих знакомых, в том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.

Суд признал мужчину виновным по статьям "убийство малолетнего", "истязание" и "кража". Суд вынес свой вердикт: пожизненное лишение свободы.

Видео: Piter.TV архив