Житель Петербурга стал лучшим водителем такси в России

Мужчина получил кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей, а также иномарку Hyundai Solaris.

Петербуржец Олег Махматов получил звание лучшего водителя такси России. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-губернатор города Максим Соколов.

За звание боролись в Грозном 24 водителя из разных регионов страны. Однако победить смог житель Петербурга Олег Махматов. Он обошел соперников в искусстве вождения и творческом конкурсе — презентации родного города.

Мужчина получил кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей, а также иномарку Hyundai Solaris.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге с 20 ограничат движение на дорогах в четырех районах.

Фото: Телеграм / вице-губернатор Петербурга Максим Соколов