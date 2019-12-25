В Петербурге с 20 ограничат движение на дорогах в четырех районах

Ограничения коснутся Невского, Выборгского, Калининского и Петродворцового районов.

В конце мая автомобилистам придется столкнуться с ограничениями на дорогах города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В Невском районе с 20 мая по 1 августа из-за работ по прокладке водопровода закрывается движение транспорта по Железнодорожному проспекту от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина и по проспекту Обуховской Обороны от улицы Крупской до Фарфоровской улицы.

С 21 мая по 15 июня из-за работ по по установке светофора ограничат движение транспорта у дома №75 по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе.

В Петродворцовом районе строительство канализации не позволит водителям проехать по Инженерной улице (город Ломоносов) от Михайловской улицы до тупика.

В Выборгском районе с 20 по 30 мая из-за ремонта трамвайных путей будет ограничено движение по Смолячкова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.

Ранее на Piter.tv: с 18 мая по 6 июня изменят маршруты автобусов № 50, 54 и 326 в Петербурге.

Фото: Piter.tv