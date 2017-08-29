С 18 мая по 6 июня изменят маршруты автобусов № 50, 54 и 326 в Петербурге

Автобус № 54 будет курсировать не по Будапештской, а по Купчинской улице в обоих направлениях. Им могу воспользоваться пассажиры трамвайных путей №25 и №43.

С 18 мая по 6 июня в Московском районе Петербурга изменятся несколько автобусных маршрутов. Так, транспорт под 50, 54 и 326 будет следовать иначе, передают в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Изменения связаны с ремонтными работами и снятием трамвайного движения по улицам Купчинской и Ярослава Гашека. Так, автобусы № 50 и № 326 будут следовать по привычному маршруту от начальных остановок до Будапештской улицы, по улице Ярослава Гашека и снова по Будапештской улице. Отметим, что в обратном направлении движение не изменится.

Автобус № 54 будет курсировать не по Будапештской, а по Купчинской улице в обоих направлениях. Им могу воспользоваться пассажиры трамвайных путей №25 и №43.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы заметили рабочих на Биржевом мосту, которые сбрасывают мусор в Неву. Автор видео уточняет, что записывала его в минувшую субботу, 14 мая.

Фото: Piter.tv

