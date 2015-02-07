Трасса автобуса №96 изменилась на время проведения аварийных работ

При планировании поездок просим учитывать изменения в маршруте, говорится в релизе.

ГКУ "Организатор перевозок" уведомил жителей Петербурга о временных изменениях трассы следования автобуса № 96 на Грузовом проспекте ввиду ремонтных мероприятий. Информация размещена в официальном сообщении службы.

При планировании поездок просим учитывать изменения в маршруте, говорится в релизе.

Также была опубликована схема нового пути следования транспорта. Конкретные сроки действия временной меры перевозчиком пока не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозки (Яндекс. Карты); пресс-служба комитета по транспорту Петербурга