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Трасса автобуса №96 изменилась на время проведения аварийных работ
Сегодня, 9:35
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Трасса автобуса №96 изменилась на время проведения аварийных работ

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При планировании поездок просим учитывать изменения в маршруте, говорится в релизе.

ГКУ "Организатор перевозок" уведомил жителей Петербурга о временных изменениях трассы следования автобуса № 96 на Грузовом проспекте ввиду ремонтных мероприятий. Информация размещена в официальном сообщении службы.

При планировании поездок просим учитывать изменения в маршруте, говорится в релизе.

Также была опубликована схема нового пути следования транспорта. Конкретные сроки действия временной меры перевозчиком пока не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозки (Яндекс. Карты); пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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