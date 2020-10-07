Петербуржцы заметили рабочих на Биржевом мосту, которые сбрасывают мусор в Неву

Автор видео уточняет, что записывала его в минувшую субботу, 14 мая.

Во вторник, 17 мая, петербуржцы пожаловались на рабочих, которые скидывают строительный мусор с Биржевого моста. Мост закрыт на капитальный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На видеозаписи можно наблюдать, как один из рабочих сбрасывает отходы в Неву. Автор видео уточняет, что записывала его в минувшую субботу, 14 мая.

Напомним, открыть движение по Биржевому мосту планируется в ноябре этого года, а полностью капремонт должен завершиться к маю 2023 года.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург