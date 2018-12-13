Житель Петербурга выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от вымогателей

Беглеца с переломами пяточных костей увезли в больницу.

Утром 27 мая мужчина едва не убился, убегая от вымогателей в Красносельском районе Петербурга. Петербуржец был вынужден выпрыгнуть из окна четвертого этажа, чтобы спасти свою жизнь. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в доме №53 на Ленинском проспекте. Ка стало известно нашему изданию, 32-летнего мужчину, уроженца Узбекистана, избили четверо незнакомцев. По их словам, пленник задолжал им 1600 долларов США. Известно, что потерпевший работает водителем в "Яндес. Такси" и снимает квартиру неподалеку от станции метро "Пионерская".

Мужчине пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спасти себя. Его полет видели местные жители, они же обратились в полицию. Беглеца с переломами пяточных костей в состоянии средней тяжести увезли в больницу.

Ранее мы писали, что петербуржец попал под колеса собственного автомобиля на Мебельной улице.

Фото: Piter.TV