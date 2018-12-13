Петербуржец попал под колеса собственного автомобиля на Мебельной улице

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вечером 27 мая в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. По словам пресс-службы управления ГИБДД по городу и Ленобласти, мужчина, пытаясь припарковать автомобиль Nissan Tiida на Мебельной улице, выпал на ходу из салона, а затем оказался под колесами своей же иномарки.

Инцидент произошел в 23:00. В результате ДТП петербуржец получил серьезные травмы. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV