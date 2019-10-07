Житель Петербурга пытался продать печь со старинной дачи в Зеленогорске

Петербуржцы возмутились.

В воскресенье, 26 июля, житель Северной столицы разместил в интернете объявление о продаже разобранной печи, которая была установлена в дореволюционной заброшенной даче в Зеленогорске. Об этом сообщили в издании "Форпост Северо-Запад".

Мужчина рассказал, что на оборотной стороне плиток клеймо Rakkolanjoki — знаменитого Ракколаниокского изразцового завода, который существовал с 1877 по 1930 год недалеко от Выборга в Ховинмаа. За 59 образцов продавец просит 120 тысяч рублей. 4 фрагмента не хватает.

В комментариях петербуржцы оказались возмущены происходищим: какое право имел мужчина демонтировать печь, которая находилась на территории объекта культурного наследия, да еще и продавать ее?

Дача Масленникова располагается на Курортной улице Зеленогорска, она была построена в дореволюционные времена в неорусском стиле.

Что грозит петербуржцу за такую вольность, неизвестно.

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Фото: Facebook