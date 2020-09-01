Житель Петербурга, обвиняемый в финансировании ВСУ, оправдан судом

Мужчина продал свою банковскую карту.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, которого обвиняли в финансировании ВСУ. Ему вменяли ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, рассказала 15 июля в своем tg-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Органы предварительного следствия обвиняли фигуранта в том, что в 2022 году он, "являясь сторонником радикальных националистических организаций", переписывался в одном из мессенджеров с участником украинского военизированного объединения "Азов"*. После этого мужчина внес на свой банковский счет 20 тыс. рублей, спустя время – еще 110 тыс. рублей. Всю сумму он перевел террористической организации.

Суд допросил свидетелей. Согласно показаниям одного из них, петербуржец не сообщал ему про сбор денежных средств. Кроме того, фигурант находился в зоне СВО с 2022 года.

Написанных в протоколе показаний он не давал, не читая, расписался в протоколе, так как перед допросом утром его еще пьяного из дома забрали сотрудники, привезли в больницу, где прокапали и потом привезли на допрос к следователю. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Суд стал разбираться и с переводами. Супруга подсудимого показала, что муж в ноябре 2022 года купил прихожую. Также зимой 2023 года в ее присутствии он продал карту банка неизвестному молодому человеку, изменив номер телефона в личном кабинете на указанный покупателем номер. Банк отметил, что номера телефонов действительно менялись.

Помимо этого, из ответа оператора связи следует, что номер телефона, к которому привязана карта, принадлежит вовсе не подсудимому, а гражданину Молдовы.

Отдельно Военный суд отметил, что денежный перевод, который вменяется С., он не мог совершить физически. Телефон был на ул. Верхне-Каменская, а перевод с карты осуществлен в районе ул. Дибуновской. Расстояние между точками – 5,81 км. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Суд оправдал петербуржца по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ввиду отсутствия состава, признав за ним право на реабилитацию.

Ранее на Piter.TV: разбивший окна военкомата петербуржец получил 4 года колонии.

Фото: Piter.TV

* Организация признана постановлением Верховного суда РФ террористической организацией на территории РФ.