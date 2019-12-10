Петербургские инженеры собрали самые высокие "Жигули"

Невероятная конструкция на 10 колесах достигает в высоту 3 м 7 см.

В Северной столице местные жители собрали самые высокие "Жигули" и попали в книга рекордов России. Об этом сообщает телеканал "Известия".

Известно, что "Жигули" на 10 колесах достигают в высоту 3 м 7 см. Авторы проекта назвали машину "БИГЖИГА". Отмечается, что автомобиль создан для езды в пробках.

При этом "БИГЖИГА" пока не может выезжать на дороги Северной столицы, так как они не соответствует допустимым габаритам.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге на дорогах зафиксировали пробки в 4 балла.

Фото: pixabay