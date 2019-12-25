В понедельник в Петербурге на дорогах зафиксировали пробки в 4 балла 

Красным цветом отмечены участки на перекрестке проспектов Энгельса и Испытателей, Кантемировской улице и набережной Черной речки.

В понедельник, 14 декабря, в Петербурге на дорогах зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

Пробки образовались на перекрестке проспектов Энгельса и Испытателей, Кантемировской улице и набережной Черной речки.

Также "красные участки" зафиксированы на проспекте Непокоренных, Шафировском проспекте, Свердловской набережной, Якорной улице, Тульской улице, Невском и Лиговском проспектах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на востребованных маршрутах.

Фото: скрин