В подвале на Краснопутиловской изнасиловали школьницу

В полицию обратилась мать пострадавшей.

Петербуржец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в подвале дома в Московском районе. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратилась мать 15-летней девочки. Она рассказала, что вечером 6 мая ее дочь изнасиловал 22-летний молодой человек в подвале подвале дома 87 на Краснопутиловской улице.

Подозреваемого задержали в тот же день, он нигде не работает, у него уже есть судимости. Теперь прибавилось еще одно уголовное дело по статье "Изнасилование".

В начале мая житель Колпино избил и изнасиловал бывшую коллегу.

Фото: Piter.TV