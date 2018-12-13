Житель Колпино избил и изнасиловал бывшую коллегу

Против него возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Ему могут избрать меру пресечения на срок от трех до шести лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом Piter.TV сообщил источник в полиции.

Как стало известно, 30 апреля в отдел полиции Колпинского района обратилась 46-летняя безработная женщина. Она рассказала сотрудникам, что решила выпить со своим бывшим коллегой в квартире на улице Анисимова. По прошествии некоторого времени мужчина напал на нее, избил и изнасиловал. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы головы, туловища, рук и ног.

Нападавший был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Ему могут избрать меру пресечения на срок от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее за помощью правоохранительных органов обратились жители Невского и Тосненского района, у которых угнали автомобили.

Фото: Piter.TV