Трое мужчин устроили бойню из-за пакетиков с неизвестным веществом на Большой Пороховской

Хозяин ценного товара напал на грабителей с гвоздодёром.

Во вторник, 21 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга задержали трех мужчин, которые устроили бойню из-за пакетиков с неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Вквартиру 31-летнего жителя республики Калмыкия на Большой Пороховской улице ворвались двое и, угрожая ножом и пистолетом, отобрали у него 7 тысяч рублей. Кроме того, преступники украли из холодильника пакетики с неизвестным веществом и поспешили скрыться.

Хозяин жилища решил не сдаваться без боя. Он схватил выпавший из сумки грабителей гвоздодёр, догнал неприятелей и начал их избивать. Драку остановили полицейские.

У подозрительной троицы изъяли четыре пакетика с веществом зелпного цвета, ломик-гвоздодёр и пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургского таксиста задержали по подозрению в краже смартфона.

Фото: Piter.TV