Подозреваемый не одобрил того, что женщина решила с ним развестись.

Житель Перми отрезал голову беременной сожительнице и убил ее отца. Об этом рассказали представители Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что накануне по улице Маяковского, 41а найден труп мужчины, а в одной из квартир - тело женщины без головы.

Предположительно, преступление совершил 26-летний Шохназар Ш.Молодой человек поругался со своей женой - 21-летней Шабнам Ш. Жертва собиралась развестить с супругом. Чтобы этого не произошло, подозреваемый нанес беременной женщине удар ножом. На момент убийства в помещении находились два ребенка - полугодовалый мальчик и двухлетняя девочка. Их преступник заботливо вывел в комнату, чтобы они не видели произошедшего. В квартире также присутствовал отец жертвы - 48-летний Ходжикурбон Р. Он попытался сбежать, когда увидел труп дочери. Однако зять догнал его около дома и зарезал.

В момент убийства рядом с местом трагедии проезжал патруль полиции. Оперативники смогли задержать подозреваемого.

Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми.

Фото и видео: Telegram/Оперл слил

