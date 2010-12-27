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Житель Пензы искалечил руки плоскогубцами своему сыну
Сегодня, 13:25
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MShaffter

Житель Пензы искалечил руки плоскогубцами своему сыну

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Мужчина избивал ремнем и искалечил пальцы сыну, наказывая за плохое поведение.

Житель Тамалинского района Пензенской области подозревается в истязании своего 12-летнего сына.

Глава многодетной семьи с 5 несовершеннолетними детьми обвиняется в истязании своего несовершеннолетнего сына. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно порол ребенка ремнем и искалечил пальцы плоскогубцами за плохое (якобы) поведение. 

Истязания закончились только тогда, когда мужчине был вынесен приговор за причинение легко вреда здоровью жены, и она покинув дом вместе с детьми, развелась с мужем.

Сегодня ранее: В Хабаровском крае 21-летней женщине грозит до 20 лет тюрьмы за убийство своего 9-месячного сына.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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