Житель Пензы искалечил руки плоскогубцами своему сыну

Мужчина избивал ремнем и искалечил пальцы сыну, наказывая за плохое поведение.

Житель Тамалинского района Пензенской области подозревается в истязании своего 12-летнего сына.

Глава многодетной семьи с 5 несовершеннолетними детьми обвиняется в истязании своего несовершеннолетнего сына. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно порол ребенка ремнем и искалечил пальцы плоскогубцами за плохое (якобы) поведение.

Истязания закончились только тогда, когда мужчине был вынесен приговор за причинение легко вреда здоровью жены, и она покинув дом вместе с детьми, развелась с мужем.

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