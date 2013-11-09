Пьяный житель Отрадного попал под грузовой состав и выжил

Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.

Вечером воскресенья, 28 августа, в Кировском районе Ленобласти произошло ЧП: под грузовой поезд попал предположительно нетрезвый житель посёлка Отрадное. об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным сведениям, поезд сбил 31-летнего пешехода на перегоне между станциями Пелла и Горы. Он переходи ж/д пути в неположенном месте. Машинист действовал согласно инструкции, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения.

Мужчина выжил: его госпитализировали с различными травмами. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина в Петербурге обжегся об кипящий асфальт после конфликта с неизвестным.

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