Мужчина в Петербурге угодил в горячий асфальт после конфликта с неизвестным

Тело пострадавшего поражено примерно на 5%.

Мужчина получил ожоги после падения в горячий асфальт на территории Красногвардейского района. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно отмечается, что инцидент случился на углу улицы Передовиков и Индустриального проспекта. Там у мужчины произошла перепалка с неизвестным гражданином, в результате чего пострадавший угодил в горящий асфальт.

49-летнего гражданина госпитализировали с ожогами левого предплечья и рук 1 и 2 степени. Всего у пациента поражено 5% тела, его отправили на амбулаторное лечение после перевязки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец устал от шумной стройки и сообщил полиции о готовящемся "теракте".

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