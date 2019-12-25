Житель Новосибирска предстанет перед судом за сожжение 63 дачных домов

В прошлом году мужчина сжигал сухую траву на своем участке и не заметил, как пламя перекинулось к соседям.

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, который случайно сжег 63 дачных дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в прошлом году житель Новосибирска вследствие сжигания сухой травы устроил пожар в семи садовых товариществах. Причиненный ущерб составляет 31 миллион рублей.

В пресс-службе уточнили, что гражданин занимался палом травы на своем участке, после чего отправился распивать спиртные напитки. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние участки. В результате пожара пострадало имущество 63 человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное по статье "Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем".

Ранее в Амурской области загорелись шесть домов.

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