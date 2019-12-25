Сведений о пострадавших и погибших нет.

В Амурской области загорелись шесть домов. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. Известно, что воспламенение зафиксировано в селе Свободный Труд Шимановского района. Пламя распространилось на два жилых здания и четыре нежилые постройки. Ликвидацию пожара осложняет сильный ветер. К настоящему моменту информации о пострадавших или погибших нет.

На территории села Свободный Труд Шимановского района огнеборцы ликвидируют крупный пожар. По предварительной информации, произошло возгорание деревянного нежилого дома, от которого, в результате сильных порывов ветра, произошел переход огня. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В экстренном ведомстве уточнили, что к 15:55 часам 21 апреля по местному времени (09:55 по московскому времени) пожар локализован. К бригадам, работающим на месте возгорания направляются специалисты из городов Свободный, Циолковский, Белогорск, Благовещенск. Также авиаразведкой ситуации займутся беспилотники пожарной службы.

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Фото: Piter.tv