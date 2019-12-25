Житель Новосибирска обокрал ювелирный в Петербурге и попытался сбежать домой

В поезде его встретили полицейские. Далеко уехать с драгоценностями не вышло.

Стражи порядка задержали уроженца Новосибирска, который обокрал ювелирный магазин в Выборгском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 августа.

По предварительной версии, ночью 16 августа подозреваемый проник в магазин 585 Gold на проспекте Энгельса и украл ювелирные украшения и часы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Спустя 3 дня, 19 августа, полицейские задержали 28-летнего мужчину в поезде, следовавшем в Новосибирск. У злоумышленника нашли ювелирные изделия. Неблагодарного гостя города заключили под стражу, ведется расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе угонщик попал в ДТП.

Фото: Piter.tv