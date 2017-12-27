В Красносельском районе угонщик попал в ДТП

Мужчина украл машину у молодой женщины. Далеко уехать не получилось.

В Красносельском районе житель Петербурга, угнавший белый "Хендай Солярис", попал в ДТП. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 21 августа.

Авария произошла тремя днями ранее, 18 августа, на Петергофском шоссе у дома № 5. Дорогу не смогли поделить две иномарки. В результате столкновения пострадали несколько пассажиров.

Сотрудники ОГИБДД выяснили, что у одного из водителей не было права на управление автомобилем. Позже стало известно, что 24-летний участник ДТП угнал машину у ровесницы.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля. Автолюбителя ждут и административные разбирательства. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что между Мурино и проспектом Культуры иномарка сбила пешехода.

Фото: Piter.tv