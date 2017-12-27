Видео: на Петергофском шоссе возле "Жемчужной плазы" столкнулись два автомобиля

Вечером 27 декабря на Петергофском шоссе рядом с "Жемчужной плазой" столкнулись "Лада" и "Рено"

На Петергофском шоссе на перекрёстке с "Жемчужной плазой" столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы Piter.tv.

"Лада" и "Рено" столкнулись на перекрестке вечером 27 декабря. За рулем "Рено" находилась женщина. Сейчас она общается со свидетелями аварии. Водитель "Лады" на месте ДТП на данный момент отсутствует. Можно отметить, что автомобили получили сильные повреждения.

На место аварии доставлена машина скорой помощи, однако, по словам очевидцев, пострадавших нет.

Видео: Piter.tv

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург