В одном из авто в массовом ДТП на Петергофском шоссе находился ребенок

Свидетельница аварии рассказала, что предполагаемый виновник аварии ехал в машине с женой и ребенком.

В субботу вечером, 13 ноября, на Петергофском шоссе в Петербурге произошла массовая авария. По словам очевидцев, несколько машин столкнулись в сторону Стрельны. Видеозапись с места происшествия они опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По предварительным данным, четыре автомобиля не поделили дорогу. По словам свидетеля дорожного происшествия, два автомобиля полностью разбилось. Еще один автомобиль-участник аварии также пострадал.

Очевидцы сообщают, что на дороге движение происходит только по одной полосе из четырех. Свидетельница аварии рассказала, что предполагаемый виновник аварии ехал в машине с женой и ребенком. Она добавила, что он "выбрался из машины и говорил, что стало плохо и сознание потерял. В итоге выехал на встречку, сомневаюсь, что врал и хотел убить себя и семью".

На месте происшествия работают спецслужбы. Данные о пострадавших и детали произошедшего устанавливаются.

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