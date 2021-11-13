В Московском районе черная иномарка перевернулась на крышу в результате ДТП

По данным источника, девушку, которая была за рулем "Шкоды", госпитализировали.

В субботу вечером, 13 ноября, в Московском районе Петербурга столкнулись "Хендай" и "Шкода". Водителя "Шкоды" госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео черный автомобиль "Шкода" врезается в белую "Хендай", после этого черная машина переворачивается и проезжает несколько метров на крыше. По данным источника, девушку, которая была за рулем "Шкоды", госпитализировали. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее в Бокситогорском районе Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка.

Видео: Piter.tv

