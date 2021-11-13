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В Московском районе черная иномарка перевернулась на крышу в результате ДТП

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По данным источника, девушку, которая была за рулем "Шкоды", госпитализировали.

В субботу вечером, 13 ноября, в Московском районе Петербурга столкнулись "Хендай" и "Шкода". Водителя "Шкоды" госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах. 

На кадрах видео черный автомобиль "Шкода" врезается в белую "Хендай", после этого черная машина переворачивается и проезжает несколько метров на крыше. По данным источника, девушку, которая была за рулем "Шкоды", госпитализировали. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее в Бокситогорском районе Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка.

Видео: Piter.tv
 

Теги: госпитализация дтп, обводный канал дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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