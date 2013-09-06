В Бокситогорском районе Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 13 ноября, в Ленобласти произошло страшное ДТП, в результате которого скончался водитель иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
В Бокситогорском районе региона вблизи деревни Астрачи столкнулись легковушка и фура. От удара первый автомобиль "сложился". Известно, что водитель иномарки умер от полученных телесных повреждений на месте аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели устраняют последствия ДТП на Комендантском проспекте.
Фото: Piter.tv
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