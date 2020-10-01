Спасатели устраняют последствия ДТП на Комендантском проспекте

Две иномарки столкнулись этой ночью в Приморском районе.

В ночь на субботу, 13 ноября, в Приморском районе Петербурга произошла дорожная авария. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Легковушки столкнулись около 1:20 ночи на Комендантском проспекте. В результате случившегося автомобиль Kia повредил капот, вторая иномарка получила вмятины на двери и крыле.

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург