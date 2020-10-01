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Спасатели устраняют последствия ДТП на Комендантском проспекте
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Спасатели устраняют последствия ДТП на Комендантском проспекте

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Две иномарки столкнулись этой ночью в Приморском районе.

В ночь на субботу, 13 ноября, в Приморском районе Петербурга произошла дорожная авария. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Легковушки столкнулись около 1:20 ночи на  Комендантском проспекте. В результате случившегося автомобиль Kia повредил капот, вторая иномарка получила вмятины на двери и крыле. 

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария на комендантском проспекте, дтп спасатели, легковушки, повреждения
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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