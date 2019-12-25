На КАД фура влетела в две легковушки

На место прибыли пожарные, врачи и сотрудники МЧС.

В субботу, 23 мая, стало известно, что фура влетела в две легковушки перед съездом на Мурманское шоссе. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, пострадали все три машины. Один из автомобилей лишился колеса.

На место прибыли пожарные, врачи и сотрудники МЧС. Точной информации о пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе на проспекте Культуры у поста ДПС сбили мужчину.

Фото: vk.com/spb_today