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На КАД фура влетела в две легковушки
Сегодня, 17:31
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Arinablinova

На КАД фура влетела в две легковушки

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На место прибыли пожарные, врачи и  сотрудники МЧС.

В субботу, 23 мая, стало известно, что фура влетела в две легковушки перед съездом на Мурманское шоссе. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, пострадали все три машины. Один из автомобилей лишился колеса. 

На место прибыли пожарные, врачи и  сотрудники МЧС. Точной информации о пострадавших на данный момент неизвестно. 

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе на проспекте Культуры у поста ДПС сбили мужчину.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, кад, легковушки, три автомобиля, фура
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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