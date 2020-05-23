На пешеходном переходе на проспекте Культуры у поста ДПС сбили мужчину

Предполагается, что мужчина пострадал не сильно.

Как стало известно Piter.TV, днем в субботу, 23 мая, на пешеходном переходе на проспекте Культуры произошло ДТП.

На нерегулируемом пешеходном переходе сбили перебегавшего дорогу мужчину. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что мужчину пропустили несколько водителей, однако водитель на крайней левой полосе не успел среагировать, а мужчина даже не повернул голову, чтобы удостовериться в безопасности движения. Очевидцы сообщают, что мужчина сидит на обочине и потирает ногу.

Ранее мы писали, что на Приозерском шоссе столкнулись два автомобиля.

Видео: Piter.TV