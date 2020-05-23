На Приозерском шоссе столкнулись два автомобиля

Пострадавших нет.

В субботу, 23 мая, на Приозерском шоссе, недалеко от ТЦ "МЕГА Парнас" столкнулись два автомобиля. Видеозапись, запечатлевшая последствия ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Отмечается, что иномарка столкнулась с внедорожником Mercedes-Benz. Очевидцы рассказали, что рядом с местом ДТП начала образовываться пробка.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что ремонт дороги в Кудрово собрал пробку и разбудил жителей соседних домов.

Видео: Piter.tv