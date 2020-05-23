Ремонт дороги в Кудрово собрал пробку и разбудил жителей соседних домов

Ремонтные работы начались около 7 утра.

Утро субботы, 23 мая, началось для жителей квартир на улице Дыбенко со звуков отбойного молотка. Видеозапись, которая запечатлела дорожные работы недалеко от дома №42, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Петербуржцы рассказали, что шум начался около 7 утра. Чуть позднее разбуженные жильцы заметили, что у места работ начинает образовываться пробка. Согласно данным приложения "Яндекс.навигатор", скорость движения на участке дороги от моста Дыбенко до поворота на Ленинградскую улицу составляет 3 километра в час.

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Видео: Piter.tv