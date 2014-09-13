В 2025 году в Петербурге отремонтируют 5,5 тыс. лестничных клеток в домах

Меры улучшают внешний вид и эксплуатационные характеристики парадных.

В этом году в Петербурге запланирован ремонт 5,5 тыс. лестничных клеток в жилых домах, сообщили 23 июня в Смольном.

За последние 5 лет привели в порядок 30,8 тыс. лестничных клеток площадью 11,88 млн "квадратов", на это потратили 8,78 млрд рублей. Меры улучшили внешний вид и эксплуатационные характеристики парадных.

Текущий ремонт лестничных клеток – это обязательное и регулярное мероприятие, направленное на устранение мелких дефектов и поддержание установленных эксплуатационных показателей многоквартирных домов. Пресс-служба Смольного

Ремонт лестничных клеток по закону должен проводиться не реже раза в 3-5 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петродворцовом районе стартовал масштабный ремонт дорог.

Фото: Piter.TV