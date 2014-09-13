В 2025 году в Петербурге отремонтируют 5,5 тыс. лестничных клеток в домах

В этом году в Петербурге запланирован ремонт 5,5 тыс. лестничных клеток в жилых домах, сообщили 23 июня в Смольном.
За последние 5 лет привели в порядок 30,8 тыс. лестничных клеток площадью 11,88 млн "квадратов", на это потратили 8,78 млрд рублей. Меры улучшили внешний вид и эксплуатационные характеристики парадных.
Текущий ремонт лестничных клеток – это обязательное и регулярное мероприятие, направленное на устранение мелких дефектов и поддержание установленных эксплуатационных показателей многоквартирных домов.
Пресс-служба Смольного
Ремонт лестничных клеток по закону должен проводиться не реже раза в 3-5 лет.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петродворцовом районе стартовал масштабный ремонт дорог.
Фото: Piter.TV
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