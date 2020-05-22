Детский сад № 21 в Выборге закроют на реновацию

Финансирование осуществляется за счет областного и местного бюджета.

В рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области" проходят конкурсные процедуры на капитальный ремонт здания детского сада №21, расположенного по улице Спортивной, д. 14.

У нас после подписания контракта и проведения конкурсных процедур ремонтные работы будут выполняться в период с июня 2020 года по апрель 2021 года. Ремонт очень большой, очень глобальный. Ирина Отмашкина, директор выборгского информационно-методического центра.

Детский сад №21 открылся в 1981 году. За это время здание износилось. Необходимость ремонта обусловлена общим состоянием здания, состоянием его коммуникационных систем и кровли. Средства на капитальный ремонт выделены из областного и местного бюджета.

В ходе реновации будут проведены работы по ремонту кровли, фасада здания, установлены новые оконные блоки, отремонтированы групповые помещения, произойдет замена инженерных систем и систем вентиляции и отремонтирована отмостка здания. Наталья Кожуховская, заведующая дошкольным учреждением №21 г. Выборга.

В настоящее время происходит вывоз мебели и игрового оборудования в специально предоставленные для этого помещения.

На данный момент, согласно указу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, детский сад работает в режиме дежурных групп. Сейчас в учреждении действует 5 дежурных групп.

На время ремонта более 300 детей будут распределены по другим дошкольным учреждениям Выборга. Часть воспитанников разместится в филиале детского сада №21, расположенного по адресу ул. Рубежная, 22.

При распределении учитывались возможности других детских садов принять наших детей. Учитывалось количество мест в каждом детском саду, адрес проживания детей и пожелания родителей. По возможности все это было учтено. - отмечает Кожуховская.

Также на Рубежной, 22 будут размещены кабинеты административно-хозяйственной части, бухгалтерия, методический кабинет.

